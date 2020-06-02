 

В аппарате Минздрава зафиксирован первый случай COVID-19 – Степанов

02.06.2020, 10:19, Новости дня

В аппарате Министерства здравоохранения Украины 1 июня был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил глава ведомства Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Вчера в аппарате министерства был выявлен первый случай COVID-19. Сразу же в соответствии с утвержденными алгоритмами выявили круг контактных лиц”, – отметил Степанов.

По его словам, сегодня будет проведено соответствующее тестирование, необходимое количество людей отправятся на самоизоляцию.

Коронавирус в Украине по состоянию на сегодняшнее утро подтвержден у 24 340 человек, из них 727 скончались, а 10 078 вылечились.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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