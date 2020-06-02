 

Апелляционный суд поддержал увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея

02.06.2020, 10:19, Новости дня

Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского районного суда Одессы от 10 февраля, который признал незаконным увольнение Александра Ройтбурда с поста директора Одесского художественного музея.

Решение Одесского апелляционного суда от 28 мая опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Суд признал доводы Ройтбурда как истца ошибочными. По мнению судей апелляционного суда, хотя контракт с Ройтбурдом заключала Одесская областная государственная администрация, у Одесского областного совета были полномочия его расторгнуть.

“Одесский областной совет, делегировав Одесской областной государственной администрации функции управления коммунальным учреждением, вместе с тем не лишен права контроля за деятельностью коммунального учреждения, которое является общей собственностью территориальных общин сел, поселков, городов Одесской области”, – сказано в решении суда.

В нем отмечается, что постановление не подлежит обжалованию в кассационном порядке, кроме ряда случаев, предусмотренных ст. 389 Гражданского процессуального кодекса. В этой статье сказано, что не подлежат кассационному обжалованию судебные решения по малозначительным делам. 

Ройтбурд прокомментировал судебное решение в Facebook. 

“Вы, конечно, будете смеяться, но эти удивительные люди опять меня уволили. Борьба продолжается. Завтра начнем рефлексировать. Я надеюсь, в Украине, кроме странных судебных решений, еще действуют законы с большой буквы”, – написал он 1 июня. 

вы конечно будете смеяться но эти удивительные люди опять меня уволили боротьба триваєзавтра начнем…

Posted by Олександр Ройтбурд on Esmaspäev, 1. juuni 2020

В комментариях под одним из постов Ройтбурда юрист Антон Луковкин отметил, что из постановления следует, что суд посчитал дело малозначительным.

“Для его пересмотра в кассации в этом случае надо обосновать перед Верховным Судом, что: дело представляет значительный общественный интерес или имеет исключительное значение для участника дела, который подает кассационную жалобу, либо что суд первой инстанции отнес дело к категории малозначительных ошибочно”, – написал он. 

Ройтбурд возглавил Одесский художественный музей в марте 2018 года. С ним подписали контракт на пять лет.

В июне 2019 года одесские депутаты пытались его уволить, но им не удалось этого сделать. 4 сентября Ройтбурда уволили. За такое решение проголосовал 51 депутат, трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали. Депутаты, в частности, заявили, что Ройтбурд организовывал в музее концерты, что является нарушением законодательства, и проводил ремонт без согласования с облсоветом.

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в ноябре заявил, что не видит причин для увольнения Ройтбурда, писала “Думская”. В Министерстве культуры сообщили, что оснований для увольнения не было.

В феврале 2020 года Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение облсовета об увольнении Ройтбурда, областной совет обжаловал это решение. 

В поддержку Ройтбурда в прошлом году в Одессе проходили митинги. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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