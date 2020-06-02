Россия обвинила НАТО в проведении «провокационных» военных учений
02.06.2020, 10:18, Новости дня
Российские военные обвинили США и их союзников по НАТО в проведении «провокационных» военных учений вблизи российских границ.
Заявление Москвы стало свидетельством сохраняющейся напряженности между Россией и НАТО.
Генерал-полковник Сергей Рудской из российского Генерального штаба заявил, что Россия направила в НАТО официальное письмо, в котором предложила сократить масштабы военной активности обеих сторон на период эпидемии коронавируса, но альянс хранит молчание по поводу этого предложения.
Рудской особо отметил недавние маневры НАТО в Баренцевом море, заявив, что в ходе этих учений симулировались удары по российской территории и перехват российских межконтинентальных баллистических ракет.
По словам Рудского, это были первые учения НАТО такого рода со времен «холодной войны».
Рудской также указал на возросшее в мае число полетов американских стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, вблизи российских границ.
Он заявил, что на прошлой неделе стратегические бомбардировщики B-1B впервые пролетели над Украиной, что вынудило Россию поднять в воздух истребители и привести силы ПВО в состояние повышенной боеготовности.
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Русская служба «Голоса Америки»
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