 

Россия обвинила НАТО в проведении «провокационных» военных учений

02.06.2020, 10:18, Новости дня

Российские военные обвинили США и их союзников по НАТО в проведении «провокационных» военных учений вблизи российских границ.

Заявление Москвы стало свидетельством сохраняющейся напряженности между Россией и НАТО.

Генерал-полковник Сергей Рудской из российского Генерального штаба заявил, что Россия направила в НАТО официальное письмо, в котором предложила сократить масштабы военной активности обеих сторон на период эпидемии коронавируса, но альянс хранит молчание по поводу этого предложения.

Рудской особо отметил недавние маневры НАТО в Баренцевом море, заявив, что в ходе этих учений симулировались удары по российской территории и перехват российских межконтинентальных баллистических ракет.

По словам Рудского, это были первые учения НАТО такого рода со времен «холодной войны».

Рудской также указал на возросшее в мае число полетов американских стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, вблизи российских границ.

Он заявил, что на прошлой неделе стратегические бомбардировщики B-1B впервые пролетели над Украиной, что вынудило Россию поднять в воздух истребители и привести силы ПВО в состояние повышенной боеготовности.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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