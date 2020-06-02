Россия начнет применять свое лекарство от коронавируса

02.06.2020, 10:18, Новости дня

Со следующей недели Россия начнет применять свой первый препарат для лечения пациентов с COVID-19 в надежде, что это ослабит нагрузку на национальную систему здравоохранения и ускорит возвращение к нормальной экономической жизни.

Об этом сообщил Reuters государственный финансовый спонсор внедрения препарата.

Российские больницы смогут начать выдавать пациентам антивирусное лекарство, зарегистрированное под названием авифавир с 11 июня, сообщил Reuters глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, стоящая за препаратом компания сможет производить лекарство в объеме, достаточном для лечения 60 тысяч человек в месяц.

Авифавир, известный под генерическим названием фавипиравир, был впервые разработан в конце 1990-х японской компанией, впоследствии купленной компанией Fujifilm, когда она стала работать в сфере здравоохранения.

Дмитриев сообщил, что российские ученые модифицировали лекарство, чтобы усилить его действие. По его словам, Москва будет готова поделиться подробностями этих модификаций в ближайшие две недели.