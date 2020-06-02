 

В РФ подтвердили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса

02.06.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 8863 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 423 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8863 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2286, Подмосковье – 732, Санкт-Петербурге – 376.

Всего в стране выявлено 423 тыс. 741 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 186 тыс. 985 человек, из них 11 тыс. 108 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 182 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 5037 человек.

Накануне, 1 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9035. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 172.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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