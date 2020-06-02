 

Беременная Катя Жужа сыграет с мужем свадьбу в третий раз

02.06.2020, 10:09, Разное

В своем микроблоге Instagram беременная Катя Жужа пояснила о том, что они планируют в третий раз сыграть с мужем свадьбу. По словам экс-ведущей «Дома-2», торжество с Артемом Маркеловым они хотят организовать на озере Комо.
Как отметила Катя Жужа, они уже выбрали наряды и обратились в агентство, которое организует мероприятие согласно их пожеланиям. Третью свадьбу пара запланировала провести тогда, когда ребенку будет годик. Бывшая ведущая реалити-шоу ждет, когда окончится карантин, чтобы приступить к утверждению и пошиву свадебных нарядов. Особенность этого бракосочетания будет в том, что Катю Жужу и ее супруга сопроводят к алтарю «подружки невесты и друзья жениха». Торжество пройдет в европейском стиле, а Артем Маркелов с нетерпением его ждет, так как хочет организовать мальчишник в Вегасе.

На первой свадьбе Катя Жужа была в платье, взятом на прокат, и черных кроссовках. Во второй раз знаменитость шла под венец в брючном костюме. Экс-ведущая «Дома-2» любит все необычное, поэтому тщательно выбирает наряд для своего третьего торжества.



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