Минфин предложил засекретить госзакупки Росгвардии, ФСО и “Роскосмоса”

02.06.2020, 10:05, Новости дня

В правительство Российской Федерации внесен законопроект, позволяющий засекретить госзакупки Росгвардии, Федеральной службы охраны и корпорации “Роскосмос”. Документ был разработан Министерством финансов.

Согласно законопроекту эти ведомства смогут осуществлять закупки “в закрытой электронной форме”. По мнению чиновников, подобное нововведение поможет упростить и систематизировать порядок госзакупок, а также обеспечить “конфиденциальность” информации.

Силовые структуры предлагали засекретить свои данные для предотвращения “террористической угрозы”, а “Роскосмос” указывал на риски утечки информации. Если закон примут, контролировать закупки этих организаций будет значительно сложнее.

В настоящее время уже засекречены госзакупки ФСБ, Министерства обороны и Службы внешней разведки.

Ранее правозащитный проект “Апология протеста” со ссылкой на единую информационную систему в сфере госзакупок сообщал, что с 2015 года Росгвардия и МВД закупили спецсредства для разгона митингов на общую сумму 7 миллиардов 300 миллионов рублей.

В большинстве закупок было указано, что спецсредства приобретаются для “использования при пресечении массовых беспорядков на улице”. В докладе “Апологии протеста” отмечалось, что большая их часть по закону “О полиции” не может быть использована на ненасильственных акциях протеста. Кроме того, их применение может вызвать летальный исход.