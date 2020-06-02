Минфин предложил засекретить госзакупки Росгвардии, ФСО и “Роскосмоса”
02.06.2020, 10:05, Новости дня
В правительство Российской Федерации внесен законопроект, позволяющий засекретить госзакупки Росгвардии, Федеральной службы охраны и корпорации “Роскосмос”. Документ был разработан Министерством финансов.
Согласно законопроекту эти ведомства смогут осуществлять закупки “в закрытой электронной форме”. По мнению чиновников, подобное нововведение поможет упростить и систематизировать порядок госзакупок, а также обеспечить “конфиденциальность” информации.
Силовые структуры предлагали засекретить свои данные для предотвращения “террористической угрозы”, а “Роскосмос” указывал на риски утечки информации. Если закон примут, контролировать закупки этих организаций будет значительно сложнее.
В настоящее время уже засекречены госзакупки ФСБ, Министерства обороны и Службы внешней разведки.
Ранее правозащитный проект “Апология протеста” со ссылкой на единую информационную систему в сфере госзакупок сообщал, что с 2015 года Росгвардия и МВД закупили спецсредства для разгона митингов на общую сумму 7 миллиардов 300 миллионов рублей.
В большинстве закупок было указано, что спецсредства приобретаются для “использования при пресечении массовых беспорядков на улице”. В докладе “Апологии протеста” отмечалось, что большая их часть по закону “О полиции” не может быть использована на ненасильственных акциях протеста. Кроме того, их применение может вызвать летальный исход.
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