Убытки Первого канала в 2019 году составили более 4 млрд рублей

02.06.2020, 10:05, Новости дня

Чистый убыток акционерного общества “Первый канал” за 2019 год составил 4 миллиарда 150 миллионов рублей, сообщает “МБХ Медиа” со ссылкой на финансовую отчетность, опубликованную в базе “СПАРК-Интерфакс”. В 2018 году убыток достиг 6,8 миллиарда рублей.

Выручка телеканала за год сократилась на 18%, активы – на 11%. Задолженность по кредитам составила почти 20 с половиной миллиардов рублей. За 2019 год она уменьшилась на 6,6%, при этом новых кредитов Первый канал взял на 11,4 миллиарда, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

В финансовой отчетности также указано, что на оплату поставщикам и подрядчикам за работы и услуги, а также на зарплаты сотрудников Первый канал потратил 28 с половиной миллиардов рублей. Это почти на 30% больше, чем в 2018 году.

В сентябре прошлого года Министерство финансов России объявило о том, что выделит из бюджета больше 130 миллиардов рублей на производство и закупку программ для акционерного общества “Первый канал”, государственного унитарного предприятия “ВГТРК” и автономной некоммерческой организации “ТВ-Новости” – владелицы телеканала Russia Tоday. Всего по планам Минфина государственное финансирование СМИ должно было увеличиться почти на треть.

Согласно данным “СПАРК-Интерфакс”, в 2019 году Первый канал получил две субсидии из бюджета: одну в размере 2,5 миллиарда рублей направили на “затраты, связанные с производством и приобретением программного продукта”, другую в размере 1,26 миллиарда рублей – на трансляцию программ в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек.