 

Среди членов Совфеда не нашли заболевших коронавирусом

02.06.2020, 9:53, Новости дня

Члены Совета Федерации прошли тестирование на коронавирус, все тесты показали отрицательный результат, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Все сенаторы сдали тест, у всех он отрицательный, с чем я нас всех и поздравляю», – цитирует РИА «Новости» Матвиенко. 

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что количество выявленных случаев коронавируса среди депутатов Госдумы растет. По его словам, еще пятеро депутатов перенесли коронавирус на ногах, у них обнаружены антитела.



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