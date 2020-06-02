Российскую вакцину от коронавируса испытают на военных

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02.06.2020, 9:41, Разное

Минобороны отобрало 50 военнослужащих, добровольно заявивших о желании принять участие в клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса COVID-19. Среди них пять женщин.

Все участники прошли медицинское обследование. Врачи не обнаружили у них каких-либо заболеваний. В среду их доставят в медучреждение при Минобороны для проведения дополнительных обследований и подготовки к исследованию.



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