Наперегонки со временем: Кейт Миддлтон и принц Уильям записали обращение для жителей Австралии

02.06.2020, 9:35, Разное

Кейт и Уильям продолжают денно и нощно блюсти “zoom-караул” и выходить на связь в преддверие важных праздников. На этот раз супруги записали видео—ролик для жителей Австралии в рамках Thank a First Responder Day (“День благодарности тем, кто на передовой”) — новой памятной даты, призванной отметить вклад тех, кто первым столкнулся с пандемией вируса COVID-19. Отмечать этот день в Австралии начали во вторник 2 июня, ролик же супруги записали заранее, еще вечером 1 июня по по британскому времени — чтобы миновать разницу в часовых поясах с другой стороной земного шара, и “оказаться в будущем”.

В начале этого года мы видели, как тысячи пожарных, которых поддерживало огромное количество местного населения, без устали работали и рисковали своими жизнями, чтобы защитить свою землю от разрушительных пожаров. Мир смотрел на ваши усилия и был очень тронут вашей преданностью своему делу,

— начал обращение Уильям.

Кейт Миддлтон и принц Уильям во время обращения

После Кейт продолжила:

К сожалению, сейчас вы снова на передовой из-за новой напасти. Распространение COVID0-19 вновь сплотило всю Австралию. День за днем врачи, полиция, пожарные и другие работники стараются сохранять безопасность людей, часто рискуя своим собственным здоровьем и ментальным самочувствием. Сегодня первый День благодарности тем, кто на передовой в Австралии, и вы все заслуживаете нашу огромную благодарность.

Напомним, что все свои обращения и важные переговоры герцог и герцогиня Кембриджские проводят из одной из комнат в своем поместье в Норфолке, где уже третий месяц находятся в самоизоляции вместе с 6-летним принцем Джорджем, 4-летней принцессой Шарлоттой и 2-летним принцем Луи. Необходимость находиться в четырех стенах не лишила Кейт возможности демонстрировать новые (а когда и хорошо забытые старые) наряды и подбирать их со смыслом, Поклонники же герцогини по-прежнему довольно быстро раскупают наиболее понравившиеся им предметы одежды. Посмотреть, какие именно платья Кейт оказались популярны во время пандемии, можно здесь. Новый же наряд герцогини также уже “выходил в свет”: для обращения она выбрала нежно-желтое платье бренда Roksanda за 165 фунтов стерлингов, которое впервые надела во время турне по Австралии, в которое ездила с Уильямом в 2014 году.

Кейт и Уильям в Австралии в 2014 году