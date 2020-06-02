Times – «Британия закрыта» — туристические предприятия не переживут введения карантина для прибывающих в страну

02.06.2020, 9:35, Новости дня

Предприниматели в сферах авиаперевозок и туризма призвали правительство Великобритании отказаться от введения двухнедельного карантина для всех въезжающих в страну, пишет The Times. Они сравнили подобные меры с закрытием границ и предупредили об их последствиях для восстановления экономики страны после пандемии.



Reuters

Обязательный двухнедельный карантин в отношении всех прибывающих в Великобританию разрушит британскую туристическую индустрию, так как по сути сравним с закрытием границ, пишет The Times со ссылкой на представителей отрасли.

Ведущие предприниматели в сфере авиаперевозок страны призвали правительство премьер-министра Бориса Джонсона пересмотреть план по введению новых карантинных мер. По их мнению, подобные ограничения помешают восстановлению экономики и будут стоить тысяч рабочих мест. Обращение к правительству также поддержали представители туристических организаций и политики.

«По мере того, как опасения относительно COVID-19 ослабевают, если карантин всё ещё будет оставаться в силе, люди откажутся от поездок. Речь идёт не об их готовности придерживаться самоизоляции, из-за того что они хотят путешествовать. Всё указывает на то, что это просто убьёт путешествия», — заявил представитель Международной ассоциации воздушного транспорта Саймон Макнамара.

Как напоминает издание, с 8 июня все приезжающие в Великобританию, включая самих британцев, будут вынуждены провести две недели на самоизоляции, даже если прибыли из стран с небольшим числом заражений коронавирусом. Предполагается, что от всех, кто прибывает в страну, потребуют раскрыть адрес местонахождения в последующие две недели. Любому, кто нарушит самоизоляцию, грозит штраф в размере до £1 тыс.

По данным ассоциации, 48% британцев будут готовы возобновить международные поездки уже через «месяц или два», после того как распространение коронавируса удастся взять под контроль. Это выше среднего показателя по миру. Тем не менее введение двухнедельной самоизоляции может помешать возобновлению деятельности предприятий индустрии.

Вместе с тем, ряд стран выбрали иной путь. Так, Италия, стремящаяся к восстановлению экономики, начиная со среды, 3 июня, готовится отменить требование от всех приезжающих в страну из Европы, в том числе и Великобритании, провести две недели на самоизоляции.

«Карантин уничтожит рабочие места и помешает восстановлению именно в то время, когда другие страны откроют свои границы. Это худшее, что можно было сделать, если цель состоит в восстановлении экономики и возобновлении деятельности представителей авиации и туризма», — предупредил исполнительный директор Airlines UK Тим Олдерслейд.

«Это всё равно что повесить табличку «Британия закрыта», в результате понесёт убытки вся экономика, не только задерживая восстановление после кризиса, вызванного коронавирусом, но и подвергая риску готовность страны выйти из ЕС в конце этого года», — заявил генеральный секретарь союза пилотов BALPA Брайан Страттон.

Вместо введения карантина в ассоциации воздушного транспорта предложили обезопасить перелёты, включая измерение температуры пассажиров в аэропортах и обязательное ношение защитных масок.

При этом в Министерстве внутренних дел Великобритании подчеркнули, что при принятии решений «руководствуются наукой».

The Times напоминает, что в связи с высокими темпами распространения коронавируса в Соединённом Королевстве Испания и Греция исключили Великобританию из списка стран, туристам из которых будет разрешён въезд сразу после открытия границ.