Дезинфекция амурского Шимановска завершена

02.06.2020, 9:30, Новости дня

Дезинфекция амурского города Шимановск полностью завершена. Военнослужащие, проводящие противоэпидемические работы, покинули населенный пункт. Об этом сообщает ГТРК "Амур".

Как уже сообщалось, крупный очаг коронавирусной инфекции был обнаружен недалеко от космодрома "Восточный". Незамедлительно город был закрыт для въезда и выезда. На дорогах появились блокпосты. Для проведения санитарной обработки в город прибыли специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа. Военными были обработаны все значимые объекты, в том числе вокзалы, больницы, школы, детсады, а также жилые, дороги и площади города, парки, скверы.

Как отмечается, впервые в истории этого военного подразделения такой крупный населенный пункт был полностью продезинфицирован в рекордные шесть дней. Всего обеззаражено около 300 объектов общей площадью более 150 тысяч квадратных метров (примерно 20 футбольных полей). Военными специалистами применялись современная мобильная техника для спецобработки безопасным для человеческого организма раствором.

Всего в ликвидации вспышки COVID-19 участвовало более 60 военнослужащих и около 30 единиц техники. С благодарностью к военным обратились представители городской администрации и сами жители.

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ГТРК "Амур"