 

Вице-премьер Украины призвал к отстранению России от обсуждения ситуации в Донбассе

02.06.2020, 9:30, Разное

Вице-премьер Украины Алексей Резников обратился к США и Великобритании с призывом создать новый формат проведения переговоров по Донбассу. Политик считает, что Россию необходимо отстранить от обсуждения ситуации в регионе.
Статью с подобным заявлением зампреда украинского Кабмина опубликовал сайт Атлантического совета, поддерживаемый НАТО. Как пишет издание Newinform, Алексей Резник уверен, что для урегулирования конфликта необходимо действовать в рамках так называемого «будапештского формата».

При этом, согласно публикации Politexpert, украинский политик считает, что Российская Федерация нарушила условия меморандума, заключенного в 1994 году. Согласно его условий Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. Сторонами соглашения, подписанного в столице Венгрии, стали, кроме Украины, Россия, США, и Великобритания.

Несмотря на подобное предложение, зампред украинского Кабинета министров не считает, что Киев должен отказываться от условий договора, заключенного в Минске. Это даст возможность и далее продолжать процесс обмена «удерживаемых» лиц.



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