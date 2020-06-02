 

Юлия Савичева до сих пор не может смириться с потерей первого ребенка

02.06.2020, 9:30, Разное

На протяжении длительного времени Юлия Савичева скрывала от поклонников, что потеряла первого ребенка. Для певицы эта тема до сих пор является болезненной, а винит она в случившемся себя.
По словам артистки, когда она узнала о своем «интересном положении», она не снизила нагрузку, несмотря на тревожные сигналы организма. Юлия Савичева продолжала работать даже тогда, когда чувствовала себя плохо. Частые перелеты и хроническая усталость привели к тому, что певица потеряла ребенка. В тот день они находились вдали от дома, поэтому с трудом нашли роддом, который в экстренном порядке провел операцию. Она три дня провела в больничных стенах, а по возвращению домой все просто молчали и не поднимали болезненную тему.

После случившегося Юлия Савичева ответственно относится к собственному здоровью. Долгое время певица не могла забеременеть, после чего врач посоветовал ей отпустить ситуацию и не думать об этом. В результате, она с супругом поехала на отдых в Португалию и там узнала о том, что беременна. Так как перелеты звезде были противопоказаны, она осталась за границей и там стала на учет. По словам Юлии Савичевой, ожидание ребенка было самым прекрасным и одновременно тревожным для нее временем. В результате, летом 2017 года родилась дочь, которую артистка назвала Анной. Свою творческую деятельность тогда певица поставила на паузу, но совсем уходить со сцены она не намерена, чтобы быть в будущем примером для своего долгожданного ребенка.



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