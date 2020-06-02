В Роскосмосе рассказали о переговорах с НАСА о предоставлении мест для полетов на МКС

02.06.2020, 9:16, Новости дня

Роскосмос и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США обсуждают возможность взаимного предоставления мест на космических кораблях для полетов на МКС, сообщил представитель Роскосмоса в Казахстане Анатолий Красников.

«На данный момент ведутся переговоры между госкорпорацией Роскосмос и НАСА о взаимном предоставлении мест для полетов на МКС. То есть это ситуация, когда российские космонавты будут летать на американских космических кораблях, а американские космонавты будут продолжать полеты на наших космических кораблях. Понятно, что это действительно является насущной необходимостью, потому что сейчас мы все видим, что появилась новая транспортная система по доставке человека на Международную космическую станцию», – сказал Красников.

Он подчеркнул, что члены экипажей МКС должны уметь работать с обеими транспортными системами, «чтобы осуществлять взаимное резервирование». «Безусловно, в этом есть серьезная заинтересованность и с российской стороны, и с американской стороны», – подчеркнул представитель госкорпорации, передает ТАСС.

По словам Красникова, в Роскосмосе искренне рады за американских коллег, что запуск космического корабля Crew Dragon и его стыковка к МКС прошли в штатном режиме.

В субботу ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Это первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. В 17.11 мск воскресенья пилотируемый корабль Crew Dragon состыковался с МКС.