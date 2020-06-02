 

В УГИБДД Свердловской области опровергли введение автономеров с кодом 666

02.06.2020, 9:08, Новости дня

Код региона 666 в Свердловской области не будет использоваться в автомобильных номерах, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«Номера с кодом региона 666 не планируются. Номеров с кодом 196 хватит не на один год», – передает ТАСС сообщение управления. На сегодня в регионе действуют автомобильные номера с кодом 66, 96 и 196.

Напомним, в понедельник МВД ввело новые трехзначные коды для автономеров в ряде регионов.



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