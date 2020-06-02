Стали известны детали плана правительства по восстановлению экономики

02.06.2020, 9:08, Новости дня

Разработанный правительством план действий по восстановлению экономики предполагает возвращение к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5% в год по итогам 2021 года, а также повышение реальных доходов населения.

Общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям включает как уже реализуемые меры поддержки, так и новые. В частности, как пишет РБК, кабмин предложил с 1 января 2021 года запустить «прямые выплаты» по больничным листам и по пособиям россиянам с детьми в рамках социального страхования. На это направят около 52 млрд рублей.

Для борьбы с «теневой» оплатой труда с октября 2020 года планируется установить минимальный уровень часовой ставки при привлечении работников на неполный рабочий день на срок до трех месяцев. В рамках мер секторальной поддержки экономики планируется стимулировать спрос с помощью госзакупок, а также субсидий и гарантий со стороны государства.

Кроме того, рынок недвижимости получит поддержку в качестве снижения ипотечной ставки ниже 8%, а также 33 млрд рублей на завершение долгостроев. Туристическая отрасль получит снижение ставки НДС до 7%.

По данным Минэкономразвития, помехами для восстановления экономики могут стать прекращение мер поддержки занятости и последующий рост числа безработных в пострадавших отраслях, падение доходов и платежеспособного спроса, сокращение инвестиционной активности, резкий рост «плохих» долгов.

Президент Владимир Путин во вторник, 2 июня, проведет встречу с главой правительства Михаилом Мишустиным, который доложит об общенациональном плане восстановления экономики.

На прошлой неделе Мишустин сообщил, что план по восстановлению российской экономики состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий.