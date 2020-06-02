Активисты обратились к Зеленскому с просьбой помочь в расследовании коррупции Павелко

02.06.2020, 9:02, Новости дня

Власть должна способствовать расследованию коррупции президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко – чтобы привлечь его к ответственности за разворовывание государственного бюджета и другие масштабные финансовые махинации. С таким призывом обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, спикеру ВР Дмитрию Разумкову, а также всем народным депутатам председатель ОО “Инициативы будущего” Александр Воробей. Его заявление есть в распоряжении издания “ГОРДОН”.

“Мы обратились за помощью в доведении до победного конца расследования футбольной коррупции к тем, кому народ Украины предоставил беспрецедентные возможности. К тем, кто должен, а следовательно, может”, – говорится в обращении.

По словам активиста, прежде всего речь идет о:

“лживых” декларациях, которыми Павелко “как народный депутат прикрывал свою роскошную жизнь, в основе которой лежат украденные у государства деньги”;

конфликте интересов – “когда Павелко одновременно действовал как глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета и президент УАФ”;

футбольных площадках, которые могли быть построены за счет предоставленных ФИФА и УЕФА средств, “однако обошлись государственному и местным бюджетам Украины в 1,5 млн грн за штуку, в результате чего Павелко с сообщниками положили себе в карман сотни миллионов”;

немалых суммах, осевших на счетах фирм-прокладок под предлогом закупок таких “жизненно необходимых для футбола” продуктов и товаров, как элитный чай и кофе, морепродукты, лампочки и тому подобное – “причем все это так и осталось купленным лишь на бумаге и не поставлено в Украину, а это не говорит – кричит о масштабной коррупционной схеме”;

афере с “заводом” по производству искусственного покрытия, “чье воображаемое “строительство”, а затем – совсем реальный побег из-под Киева в Краматорск стали прикрытием грабежа украинцев”;

десятках миллионов евро от ФИФА и УЕФА, “бесследно растворившихся в бездонных карманах руководства УАФ и их сообщников”.

“Уже 2,5 года мы бьемся о стену коррумпированного равнодушия и круговой поруки однопартийцев [экс-президента Петра] Порошенко, доказывая: Павелко и его банда сталкивают украинский футбол в пропасть, сжигая международную репутацию Украины. Его уже выгнали из дисциплинарного комитета ФИФА, а сам он стал объектом разоблачительных статей таких мировых гигантов журналистики, как Washington Post, Daily Mail, Associated Press, а кроме того – расследований в ряде стран и организаций”, – отмечает Воробей.

Он считает, что однопартийцы Павелко, “которые сейчас находятся в той же порошенковской фракции”, устроили истерику в ответ на расследование его коррупции парламентской временной следственной комиссией.

“Похоже, комиссия подобралась к Павелко достаточно близко. Но до привлечения виновных в масштабных хищениях к ответственности еще много совместной работы. Поэтому мы просим власть не уподобляться своим предшественникам, а максимально широко содействовать расследованию циничных коррупционных схем, выстроенных Павелко”, – резюмировал Воробей.

Журналисты программы “Схемы” (“Радіо Свобода”) в октябре 2018 года сообщили, что глава ФФУ Андрей Павелко связан с офшорной компанией S.D.T FZE, зарегистрированной в ОАЭ, через которую из бюджета ФФУ вывели более $1 млн. Отмечалось, что через этот офшор “ФФУ Продакшн” закупила оборудование по производству покрытия для футбольных полей на общую сумму около $6 млн. По данным “Схем”, по крайней мере в часть контрактов была заложена переплата в 20%, из-за чего на счетах офшора “осело” более $1 млн.

В ноябре 2019 года в Офисе генпрокурора сообщали, что правоохранители расследуют пять уголовных производств, в которых фигурирует руководство УАФ (ФФУ), в том числе и Павелко.

Адвокат Павелко Владимир Тимошенко утверждал, что уголовных производств, в которых его подзащитный фигурировал бы в качестве подозреваемого, нет.

В 2019 году Верховная Рада создала временную следственную комиссию, которая должна расследовать возможные факты коррупции и злоупотребления служебным положением Павелко при реализации бюджетной программы строительства футбольных полей в 2017–2018 годах.