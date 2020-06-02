 

В Украине наименьшее за неделю число новых случаев коронавируса, за сутки умерло девять человек

02.06.2020, 9:02, Новости дня

Количество новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось – за последние сутки он был подтвержден у 328 человек,  сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 2 июня.

Накануне было зарегистрировано 340 новых случаев заражения, перед этим – 468. Меньше случаев фиксировали неделю назад: 26 мая было 321 новое инфицирование. В целом коронавирус в Украине выявили у 24 340 человек. 

За последние сутки от коронавирусной инфекции скончалось девять человек, общее количество жертв увеличилось до 727. 

Вылечилось от инфекции 10 078 больных (+388 за сутки), 13 604 продолжают болеть.

Новость дополняется. 

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,27 млн, из них более 2,69 млн вылечились, а 375,6 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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