В Украине наименьшее за неделю число новых случаев коронавируса, за сутки умерло девять человек

02.06.2020, 9:02, Новости дня

Количество новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось – за последние сутки он был подтвержден у 328 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 2 июня.

Накануне было зарегистрировано 340 новых случаев заражения, перед этим – 468. Меньше случаев фиксировали неделю назад: 26 мая было 321 новое инфицирование. В целом коронавирус в Украине выявили у 24 340 человек.

За последние сутки от коронавирусной инфекции скончалось девять человек, общее количество жертв увеличилось до 727.

Вылечилось от инфекции 10 078 больных (+388 за сутки), 13 604 продолжают болеть.

Новость дополняется.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,27 млн, из них более 2,69 млн вылечились, а 375,6 тыс. умерли.