Под Мурманском рухнул мост через реку

02.06.2020, 9:00, Разное

Железнодорожное сообщение с городом приостановлено.

Под Мурманском в районе поселка Выходной обрушился железнодорожный мост через реку Кола. В МЧС сообщили, что при этом никто не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС

30 мая паводок повредил одну из опор моста, движение было перекрыто, ремонт планировали закончить за 5 дней. Пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщала, что пассажиров доставляют в Мурманск автобусами.

Обрушение парализовало железнодорожное сообщение с областным центром, так как мост был единственным, связывавшим Мурманск с большой землей. Между тем по железной дороге доставляют уголь и минеральные удобрения для отгрузки в Мурманском торговом порту – они составляют основной объем морского грузооборота в Заполярье.

Сегодня же под Мурманском паводок повредил участок федеральной трассы, ведущей к границе с Финляндией; на прошлой неделе участок федеральной трассы к северу от Мурманска также был подтоплен вышедшей из берегов рекой Роста, пострадала промзона и склады крупных торговых компаний.

Татьяна Брицкая

собкор в Заполярье