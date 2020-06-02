 

Под Мурманском рухнул мост через реку

02.06.2020, 9:00, Разное

Железнодорожное сообщение с городом приостановлено.

Под Мурманском в районе поселка Выходной  обрушился железнодорожный мост через реку Кола. В МЧС сообщили, что при этом никто не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС

30 мая паводок повредил одну из опор моста, движение было перекрыто,  ремонт планировали закончить за 5 дней.  Пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщала, что пассажиров доставляют в Мурманск автобусами.

Обрушение парализовало железнодорожное сообщение с областным центром, так как мост был единственным, связывавшим Мурманск с большой землей. Между тем по железной дороге доставляют уголь и минеральные удобрения для отгрузки в Мурманском торговом порту – они составляют основной объем морского грузооборота в Заполярье.

Сегодня же под Мурманском паводок повредил участок федеральной трассы, ведущей к границе с Финляндией; на прошлой неделе участок  федеральной трассы к северу от Мурманска  также был подтоплен вышедшей из берегов рекой Роста, пострадала промзона и склады крупных торговых компаний.

Татьяна Брицкая
собкор в Заполярье

Источник: Новая газета



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