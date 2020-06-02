Итальянские медики заявили о капитуляции коронавируса

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02.06.2020, 8:48, Новости дня

Возглавляющий больницу Сан-Раффаэле в Милане врач Альберто Зангрильо заявил, что коронавирусная инфекция якобы мутирует себе в ущерб.

«Коронавирус в Италии клинически больше не существует», – сообщил Зангрильо. По его словам, на такие выводы его натолкнул анализ мазков у пациентов, взятых за последние 10 дней, информирует «Царьград».

По словам врача, вирусная нагрузка в этих мазках значительно ниже по сравнению с тестами, которые делали месяц назад.

Как отметил коллега Зангрильо – Маттео Бассетти из Генуи, коронавирус теряет свою силу, а сегодняшние случаи заболевания COVID-19 резко отличаются от тех, что были прежде.

Однако коллеги итальянских медиков из Австралии и США не согласны с ними и считают, что идея про исчезновение коронавируса в Италии сомнительна. Они также указывают на отсутствие доказательств капитуляции вируса.

В понедельник глава российского правительств Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ в целом стабилизируется, распространение заболевания идет на спад, есть повод для осторожного оптимизма.



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