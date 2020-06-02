В России произошла новая вспышка коронавируса

02.06.2020, 8:42, Разное

Одним из новых очагов распространения COVID-19 в России стал психоневрологический интернат Дновского района Псковской области. По данным оперативного штаба, в нем обнаружили 37 заразившихся.

В медучреждении постоянно находятся 49 человек, еще 29 являются сотрудниками интерната. Известно, что 17 заболевших были госпитализированы, еще 13 будут доставлены в больницы в ближайшее время. Среди заразившихся есть семь работников организации.

Пока неизвестно, каким образом инфекция попала в интернат. Чтобы это выяснить, эпидемиологи организуют расследование. В медучреждении проводят дезинфекцию помещений и принимают другие меры безопасности.

Согласно последним данным, коронавирус в России был обнаружен у 415 341 человека. Более 176 087 заболевших выздоровели, еще 4860 погибли. В Псковской области общее число зараженных составило 887. Из них 340 справились с инфекцией, десять скончались.