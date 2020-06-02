“Светящийся газ”: в “Росатоме” придумали необычный способ лечения при коронавирусе

02.06.2020, 8:42, Разное

Ученые российского Физико-энергетического института имени Лейпуновского (входит в “Росатом”) создали новую методику лечения легких при коронавирусе COVID-19. В институте сообщили, что она получила название “Светящийся газ”.

Суть терапии заключается в очистке легких при помощи ультрафиолета. Для этого нужно вдыхать особый газ, молекулы которого сохраняют свои свойства даже при попадании в организм человека. Там они будут излучать ультрафиолет.