 

“Светящийся газ”: в “Росатоме” придумали необычный способ лечения при коронавирусе

02.06.2020, 8:42, Разное

Ученые российского Физико-энергетического института имени Лейпуновского (входит в “Росатом”) создали новую методику лечения легких при коронавирусе COVID-19. В институте сообщили, что она получила название “Светящийся газ”.

Суть терапии заключается в очистке легких при помощи ультрафиолета. Для этого нужно вдыхать особый газ, молекулы которого сохраняют свои свойства даже при попадании в организм человека. Там они будут излучать ультрафиолет.



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