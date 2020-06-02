Затопленное химоружие Гитлера продолжает отравлять воды Германии

02.06.2020, 8:30, Новости дня

По оценкам экспертов, в Балтийском море у берегов Германии хранится 300 000 тонн боеприпасов, затопленных там в послевоенные годы, пишет Der Spiegel. Среди них есть взрывоопасное традиционное оружие, а также химическое, которое отравляет воду. При этом в ближайшие десятилетия ситуация может усугубиться, рассказывает немецкое издание.



Reuters

Нацистская Германия массово производила химическое оружие: горчичный газ, фосген и адамсит, известные по Первой мировой войне, пишет Der Spiegel. А также более современные виды: табун, зарин и зоман. Процесс их разработки и производства в Третьем рейхе отлично задокументирован. Но неизвестно, где всё это оружие хранилось. И сегодня через 75 лет после окончания войны их поиски все ещё идут, при чём активнее, чем когда-либо. Вся ситуация напоминает «огромный пазл», рассказывает немецкое издание.

Эта история начинается в феврале 1945 года, когда лидер нацисткой Германии Адольф Гитлер приказал, чтобы немецкое химоружие ни в коем случае не было уничтожено и не попало в руки противника. Транспортировкой боеприпасов в подконтрольные нацистам регионы занимался вермахт. Но для хранения на Эльбе и Траве, как предписывало главное командование, не хватало лодок. И хотя официально вариант затопления не рассматривался, не исключено, что приказы могли нарушаться.

После подписания Потсдамского соглашения летом 1945 года Советский союз, США и Великобритания велели провести ликвидацию запасов немецкого оружия. Рассматривались три варианта: затопить их на глубине, сбросить в горные шахты или демонтировать. Первый показался самым надёжным и дешёвым, так что боеприпасы оказались в море. «Но какие, в каком количестве и где именно — этого никто до сих пор не знает. Потому что они часто доставлялись не туда, куда положено. Или исчезали оттуда», рассказывает Der Spiegel.

Эксперты полагают, что в Балтийском море хранятся 300 000 тонн боеприпасов, при этом среди них находятся и отравляющие вещества. Их поиски осложняются тем, что найти нужные документы, а также правильно их истолковать очень трудно. Дело в том, что военная разведка очень часто намеренно указывала неверные координаты. В британских архивах говорится о том, что процесс ликвидации очень плохо контролировался. Часть боеприпасов в море вывозили на рыбацких лодках немецкие военнопленные. Случались несчастные случаи. К тому же бывало такие, что судна разгружали недалеко от порта, чтобы сэкономить время и топливо.

Очевидцы сообщают, что ящики с боеприпасами тонули не сразу и их уносило течение. Также рыбаки, используя сети, невольно способствовали рассеиванию оружия по дну моря. Ликвидационный хаос усугубило то, что в какой-то момент оружие начали вылавливать обратно, потому что британцам понадобился цветной металл для войны в Корее. Этой работой вновь занялись немецкие рыбаки. Они рисковали своими жизнями, пока в 1958 году после нескольких крупных несчастных случаев такую практику запретили. При этом неизвестно, сколько оружия удалось выловить. Никакой надёжной статистики нет.

И конца расследованию не видно: пути транспортировки химоружия из американской зоны на юге Германии к побережью очень сильно запутаны. По передвижениям в французской зоне вообще очень мало информации. РФ же открыла свои архивы только сейчас. При этом в ГДР также затопляли оружие, не указывая конкретные координаты, отмечает издание.

А время поджимает, предостерегают эксперты. Старые боеприпасы всё ещё взрывоопасны. Особенно если учесть то обстоятельство, что традиционное и химическое вооружение затоплялось рядом. Взрыв может очень далеко разнести ядовитые вещества. К тому же сквозь проржавевшие оболочки бомб отравляющие вещества стали просачиваться в воду. У рыб в регионах, где затапливалось оружие, чаще находят раковые образования. Если же в ближайшие десятилетия коррозии подвергнуться и толстые корпуса гранат, это может привести к ещё большему загрязнению, предостерегают эксперты.