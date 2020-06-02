 

Ограничившие работу из-за коронавируса медцентры Москвы освободят от оплаты аренды

02.06.2020, 8:30, Новости дня

Частные медицинские центры в Москве, приостановившие или ограничившие работу из-за коронавируса, временно освободят от платежей по аренде, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Теперь арендные каникулы на четыре месяца, с марта по июнь включительно, смогут оформить еще 1320 индивидуальных предпринимателей и организаций, работающих в сфере здравоохранения. Представители этого бизнеса смогут сэкономить на аренде 677,3 миллиона рублей», – сообщил Ефимов, слова которого приводятся на сайте мэра Москвы.

Воспользоваться этими мерами поддержки смогут арендующие у города недвижимость и землю компании, которые приостановили или ограничили свою работу из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

В период, когда организации могут отменить свои платежи по аренде, пени и другие штрафы по договорам аренды начисляться не будут.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие ограничения сняли в Москве с 1 июня. 



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