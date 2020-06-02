 

Максим Галкин снял танец близнецов Лизы и Гарри под Heavy Metal

02.06.2020, 8:30, Разное

В своем личном микроблоге Instagram в разделе сторис Максим Галкин показал, как его дети «зажигали» под Heavy Metal. Оказалось, что близнецы Лиза и Гарри отдают предпочтение не только поп-музыке.
Супруг Аллы Пугачевой снял наследников в окне замка с улицы. Наблюдательный Максим Галкин нашел выгодный ракурс, благодаря которому горячие танцы Лизы и Гарри стали еще интереснее. Движения детей смотрелись очень забавно на фоне скульптур горгулий, установленных при входе в дом знаменитостей.

Близнецы не раз демонстрировали, что они очень любят творчество во всех его проявлениях. Лиза и Гарри унаследовали от родителей артистические способности. У них есть педагоги по вокалу и танцам, а также мастер-классы им дает и сама Примадонна. Ранее Максим Галкин показывал, как Алла Пугачева играет с сыном Гарри на струнных инструментах. Эти кадры впечатлили поклонников звездного семейства. Дети также любят выступать перед родителями, устраивая импровизированные концерты.



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