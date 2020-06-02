Facebook выделит $10 млн на борьбу с расовой несправедливостью

02.06.2020, 8:25, Новости дня

Facebook выделяет $10 млн организациям, которые занимаются вопросами расового правосудия. Об этом сообщил основатель соцсети Марк Цукерберг на своей странице в Facebook.

“Организации, борющиеся за справедливость, тоже нуждаются в финансировании, поэтому Facebook выделяет дополнительные $10 млн группам, которые занимаются вопросами расового правосудия. Мы работаем с нашими консультантами по гражданским правам, чтобы выбрать организации на местном и национальном уровнях, которые смогут наиболее эффективно использовать эти средства”, – заявил Цукерберг.

По его словам, он и его жена Присцилла Чан лично прилагают усилия к улучшению системы уголовного правосудия, где расизм наиболее укоренился.

“Чан Цукерберг ежегодно инвестирует $40 млн в организации, которые работают над преодолением расовой несправедливости”, – добавил он.

Цукерберг отметил, что соцсеть Facebook должна делать больше, чтобы поддерживать равенство и безопасность для сообщества афроамериканцев.

“Как бы трудно ни было на это смотреть, я благодарен, что [одна из свидетелей инцидента] Дарнелла Фрейзер опубликовала в Facebook свое видео убийства Джорджа Флойда, потому что нам всем нужно было это увидеть. Нам нужно знать имя Джорджа Флойда. Но ясно, что Facebook должна больше заботиться о безопасности людей и гарантировать беспристрастность”, – подчеркнул основатель соцсети.

The pain of the last week reminds us how far our country has to go to give every person the freedom to live with dignity… Posted by Mark Zuckerberg on Pühapäev, 31. mai 2020

Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

После смерти мужчины в Миннеаполисе начались беспорядки.

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Протесты начались по всей стране. Комендантский час ввели в 25 городах 16 штатов. На территорию 12 штатов и округа Колумбия вошли войска Национальной гвардии.