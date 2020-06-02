Судмедэкспертиза подтвердила, что афроамериканец Флойд умер в результате удушения

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02.06.2020, 8:25, Новости дня

В США 1 июня офис судебно-медицинской экспертизы огласил результаты вскрытия тела афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался 25 мая в результате жесткого задержания полицейскими – мужчина умер от удушения. Об этом сообщает Reuters.

Вывод судмедэксперта подтверждает результаты независимого вскрытия.

Медицинский эксперт округа Хеннепин заявил, что Флойд незадолго до смерти употреблял метамфетамин, у него также была интоксикация фентанилом на фоне гипертонии и заболевания коронарной артерии.  

При этом обе экспертизы подтверждают, что умер Флойд в результате именно механической асфиксии.

Полный отчет судмедэксперты еще не обнародовали.

Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины начались беспорядки. Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии. 29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Протесты распространились на всю страну. В 25 городах 16 штатов ввели комендантский час.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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