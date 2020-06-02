Коронавирус добрался до Красноярского медуниверситета

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02.06.2020, 8:18, Новости дня

Коронавирус добрался до Красноярского медицинского университета. Как сообщает ГТРК "Красноярск", тесты 41 студента дали положительный результат. Информация о заболевших появилась на сайте красноярского медуниверситета.

Незамедлительно в общежитии университета, расположенном на улице Партизана Железняка, где живут заразившиеся COVID-19, проведена дезинфекция. За студентами наблюдают медики. И, как рассказали "Вестям" учащиеся, сегодня, 2 июня, общежитие будет закрыто на карантин.

Как известно, в Красноярском крае продлили режим самоизоляции. Власти призывают жителей соблюдать все ограничительные меры, чтобы остановить распространение инфекции.

Текст:

ГТРК "Красноярск"



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