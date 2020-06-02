Трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу найден мертвым в Подмосковье

02.06.2020, 8:18, Новости дня

Трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер найден мертвым в своем доме в Подмосковье, об этом заявил представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

"31 мая в частном домовладении в Высоковске Клинского городского округа было обнаружено тело 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы" – сказала Врадий, слова которой приводит ТАСС.

Последние несколько лет Трайбер работал тренером. После его смерти начата доследственная проверка. Сообщается, что следователи изъяли с места происшествия обрез охотничьего ружья.