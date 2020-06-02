Юлия Ковальчук поделилась редким снимком с подросшей дочерью Амелией

02.06.2020, 8:17, Разное

В День защиты детей Юлия Ковальчук поделилась с поклонниками в Instagram редким снимком с подросшей дочерью Амелией. Лицо ребенка певица скрыла, показав в кадре маленькую руку девочки, которую она крепко сжимала в своей ладони.

Юлия Ковальчук написала, что любовь к детям безусловна, поэтому ей хочется каждую секунду защищать дочь. Артистке хочется, чтобы ни один ребенок в мире не испытывал разлуки, одиночества или чувства боли. Супруга Алексея Чумакова уверена, что мир, несмотря на свою жестокость, состоит из хороших людей, поэтому внутри каждый обязан быть теплым и добрым. Тогда, по словам Юлии Ковальчук, дети вокруг будут намного счастливее.

Фолловеры оценили трогательный снимок певицы и отметили, что малышка уже заметно подросла. Амелия, как настоящая девочка, была в праздничный день в розовом наряде.

С Алексеем Чумаковым артистка счастлива более 10 лет. В 2013 году пара поженилась, но на протяжении длительного времени Юлия Ковальчук не могла забеременеть. Дочь появилась на свет только в 2017 году. Семья живет в загородном доме, а летом уезжает в Испанию, где проводит время на вилле.

Во время самоизоляции Юлия Ковальчук совмещает домашние дела с работой, а также старается побольше времени проводить с дочерью. Артистка успевает давать интервью и принимать участие в различных проектах.