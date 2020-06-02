 

В США сравнили выход из Договора по открытому небу с Карибским кризисом

02.06.2020, 8:16, Новости дня

После выхода Вашингтона из Договора по открытому небу мир оказался в ситуации почти столь же опасной, как и во время Карибского кризиса в 1962 году, пишет The National Interest.

Как отмечает издание, выход из Договора по открытому небу продолжит процесс разрушения режима контроля над вооружениями между США и Россией, который создавался десятилетиями. Президент США Дональд Трамп, отмечает издание, ускорил разрушение режима, в одностороннем порядке, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и отказавшись принять предложение президента РФ Владимира Путина продлить еще на пять лет новый договор СНВ-3, действие которого истекает в феврале 2021 года, передает РИА «Новости».

Администрация Трампа усугубила ситуацию, фактически обдумывая возобновление проведения ядерных испытаний в США впервые с 1992 года с тем, чтобы оказать давление на Россию и Китай и вынудить их заключить новую трехстороннюю сделку по стратегическим ядерным вооружениям. Такой шаг обречет на разрушение Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и, вероятно, спровоцирует новую гонку вооружений, уверен автор статьи.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не делать этого.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении США по ДОН. 



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