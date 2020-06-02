Mahindra вывела на дорожные тесты Scorpio

02.06.2020, 8:10, Новости дня

В Сети продемонстрировали снимки нового внедорожника Mahindra Scorpio, который удалось запечатлеть на тестовых заездах.

В свою очередь, данная модель является полностью самостоятельной и впервые была презентована перед широкой аудиторией в 2002 году. В настоящее время инженеры заканчивают работу над третьим поколением автомобиля. Внешние изменения коснулись формы дефлектора, боковых зеркал, передней оптики и решетки радиатора. Внедорожник Mahindra Scorpio сохранил прежнюю архитектуру.

Под капотом модели установлен 2,2-литровый дизельный двигатель с мощностью 140 л.с. в базовой комплектации. Также в продажу доступна бензиновая версия внедорожника на 1,5 литра с мощностью 163 л.с. Данный автомобиль обладает поддержкой синхронизации со смартфонами и мультимедийной системой.