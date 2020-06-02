Новый седан Cadillac CT6 сняли с продажи

02.06.2020, 8:10, Новости дня

Американская компания Cadillac сообщила о решении отказаться от выпуска новых седанов Cadillac CT6.

В частности, причина данного решения состоит в том, что большинство клиентов в большей степени интересуются кроссоверами и внедорожниками, а остальные конкуренты в сегменте седанов демонстрируют больший спрос на мировом рынке. Вместе с тем актуальное поколение Cadillac CT6 презентовано 4 года назад. За годы появления в продаже автомобиль уже начал подавать признаки бессилия перед конкурентами, но в дальнейшем этот разрыв увеличился.

Вместе с тем если на период 2016-2017 годов модель приобретали ежегодно около 10 тысяч клиентов, то за минувший год этот показатель не достиг 8 тысяч экземпляров, что и послужило поводом для завершения выпуска Cadillac CT6.