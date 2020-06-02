 

Новый седан Cadillac CT6 сняли с продажи

02.06.2020, 8:10, Новости дня

Американская компания Cadillac сообщила о решении отказаться от выпуска новых седанов Cadillac CT6.

В частности, причина данного решения состоит в том, что большинство клиентов в большей степени интересуются кроссоверами и внедорожниками, а остальные конкуренты в сегменте седанов демонстрируют больший спрос на мировом рынке. Вместе с тем актуальное поколение Cadillac CT6 презентовано 4 года назад. За годы появления в продаже автомобиль уже начал подавать признаки бессилия перед конкурентами, но в дальнейшем этот разрыв увеличился.

Вместе с тем если на период 2016-2017 годов модель приобретали ежегодно около 10 тысяч клиентов, то за минувший год этот показатель не достиг 8 тысяч экземпляров, что и послужило поводом для завершения выпуска Cadillac CT6.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Захарова назвала цинизмом требование отстранить российских спортсменов от Олимпиады

11.05 / Мнучин не видит необходимости выкупать долги

24.04 / Путин призвал государство, бизнес и НКО действовать единым фронтом в борьбе с коронавирусом

07.04 / UFC 249 пройдет на частном острове. Объявлен список всех боев турнира

21.05 / Путин назвал провокацией слухи о замене традиционного образования дистанционным

18.04 / Зеленский заявил о попытке развала фракции «Слуга народа» в Раде

16.04 / МиГ-31 ВВС Казахстана разбился у аэропорта Караганды

30.04 / Ассоциация врачей призвала соблюдать карантинные меры в майские праздники

29.03 / DB – экс-советница Трампа обвинила Россию и Китай в попытке свалить вину за пандемию на США

05.04 / В Умани COVID-19 нашли у трех американцев, чей родственник умер от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinsk[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска