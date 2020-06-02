Нефть подорожала в ожидании решений ОПЕК+

02.06.2020, 8:08, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут в надежде на продление существующих ограничений добычи нефти ОПЕК+.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,86% – до 38,65 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,56% и составила 35,64 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Внимание трейдеров сосредоточено на предстоящем заседании ОПЕК+, которое запланировано на 9-10 июня. На 8 июня планируется встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание с 9-10 июня на 4 июня.

По данным СМИ, ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих сокращений добычи нефти на один-три месяца. ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.