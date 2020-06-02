Комендантский час в Нью-Йорке решено продлить

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02.06.2020, 8:08, Новости дня

Власти Нью-Йорка на сутки продлили комендантский час в городе, во вторник он начнется уже в 20.00 (3.00 мск), сообщила пресс-секретарь мэра города Фредди Гольдштейн.

Гольдштейн сообщила в Twitter, что во вторник, 2 июня, «в Нью-Йорке будет введен комендантский час с 20.00, он истечет в 5.00 в среду 3 июня».

Напомним, впервые с момента начала беспорядков комендантский час в Нью-Йорке был введен в понедельник. Он начался в 23.00 (6.00 мск), однако протестующие не стали его соблюдать.

Также в понедельник по итогам совещания президента США Дональда Трампа с руководством минобороны и минюста страны принято решение направить дополнительные силы на подавление беспорядков.

Протесты и погромы в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.

В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его объявили на двое суток.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в США.



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