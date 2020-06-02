«Южмаш» пожаловался на убытки из-за потери контрактов с Россией

02.06.2020, 8:08, Новости дня

Украинское предприятие ракетно-космической отрасли «Южмаш» потеряло свыше 200 млн гривен (530 млн рублей) после разрыва контрактов с Россией, сообщил гендиректор завода Сергей Войт.

По его словам, убытки появились, когда из-за политических разногласий был остановлен проект создания ракет «Зенит» в рамках международного проекта «Морской старт». «Южмаш» работал над ним вместе с Россией еще в 2014 году, передает издание Strana.ua.

«Мы заключали контракты с американской фирмой, но учредителем этой компании является Россия, а без нее невозможно было сделать «Зенит», – сообщил он.

В результате, по словам Войта, «Южмаш» лишился денежных поступлений, из-за чего у завода появились долги по зарплате перед работниками.

В 2014 году пусковую деятельность «Морского старта» приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. «Морской старт» перебазировали из США в Россию.

Председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев заявил, что проект «Морской старт» после перебазирования в Россию пришлось заморозить «до лучших времен».

Роскосмос сообщал, что производитель ракет ракетно-космический центр «Прогресс» должен дать оценку стоимости разработки, производства и затрат на подготовку к пуску ракеты «Союз-7» с «Морского старта».