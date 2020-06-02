Трамп мобилизует армию – чтобы прекратить “беспорядки, которые распространились по всей нашей стране”

02.06.2020, 8:00, Новости дня

Президент США Дональд Трамп объявил, что мобилизует тысячи сотрудников правоохранительных органов и солдат военной полиции – чтобы прекратить “беспорядки и беспредел, которые распространились по всей нашей стране”, сообщает Голос Америки.

“Мы прекратим это сейчас. Сегодня я настоятельно рекомендовал правительству каждого штата развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы мы доминировали на улицах”, – заявил президент Трамп.

Глава Белого дома добавил, что мэры городов и губернаторы штатов “должны создать подавляющее присутствие правоохранительных органов, пока насилие не будет подавлено”. “Если город или штат откажется предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, то я разверну армию Соединенных Штатов и быстро решу проблему за них”, – подчеркнул Трамп.

“Вы должны арестовать людей, вы должны выслеживать людей, вы должны посадить их в тюрьму на 10 лет, и вы больше никогда не увидите эту дрянь снова”, – цитируют Трампа американские СМИ.

Президент также заявил, что он “является союзником всех мирных демонстрантов”.

Перед выступлением Трампа в Розовом саду полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули для разгона мирной демонстрации.

Согласно закону “О противодействии мятежным действиям” губернаторы могут попросить федеральное правительство направить войска для оказания помощи в случаях гражданских беспорядков, таких как массовые протесты. До сих пор ни один губернатор не обратился за подобной помощью. Как подчеркивает Голос Америки, губернаторы в подобных случаях часто отдают предпочтение силам Национальной гвардии, поскольку военнослужащие, находящиеся на действительной службе, таким образом нарушают закон “Об ограничении применения федеральных вооруженных сил на территории США”, который запрещает правительству использовать вооруженные силы в качестве правоохранительных органов на территории США.

Протесты против полицейского насилия начались в США 23 мая из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Во время задержания полицейский около семи минут стоял коленом у него на шее. По данным вскрытия, Флойд умер от удушения.

Протесты охватили более 100 американских городов, подсчитала New York Times. Некоторые акции переросли в беспорядки, их сопровождают поджоги и мародерство. Чтобы подавить волнения, власти США намерены развернуть дополнительные силы, сообщили в Белом доме.