Мнение: О великой спешке маленького человечка

02.06.2020, 7:55, Разное



Фото © Kremlin.ru.

Через три с небольшим недели начнётся и через месяц триумфально завершится давно ожидаемое и самое бесполезное событие в России 2020 года. Чисто технически оно перевернёт всю страну, при этом практически не изменится ничего. Тем не менее, в его подготовке легко видны симптомы отчаянной спешки, охватившей #Кремль.

Ради того, чтобы успеть вовремя власти готовы даже фальсифицировать статистику и ставить под удар свой собственный электорат. Всё равно, он больше не потребуется.

После непродолжительного совещания, российский президент Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию, распространяющим его #власть за вменяемый горизонт планирования, на 1 июля. Который по новомодной традиции поспешно объявлен нерабочим днём. Последний раз нечто подобное проделывалось в 1996 году, когда группа граждан усиленно протаскивала на президентский пост хронически больного и абсолютно неизбираемого Бориса Ельцина. Первые плоды той спешки последовали уже через два года, а её отдалённые последствия расхлёбываются до сих пор.

Теперь, возможно, результат будет аналогичным.

Вообще, если исходить из объективной реальности функционирования большой страны, смысла в июльском голосовании буквально нет никакого. Всего за два месяца мы хорошо увидели, каков реальный статус Конституции и какой из нее гарант стабильности. Указами и постановлениями губернаторов и мэров регулярно и в особо извращённой форме попирались базовые конституционные права граждан – и ни один правовой механизм их защиты не сработал. Ни внезапно ослепший и оглохший Конституционный суд, ни самоизолировавшийся Бог весть где Гарант, ни системная, ни даже несистемная #оппозиция. Административный восторг под флагом борьбы с CoVID-19 оказался сильнее. При полном непротивлении сторон.

Собственно, само голосование – это прихоть, каприз художника. Которому нужна красивая картинка и всенародный праздник, тогда как искомый результат де-факто уже у него в кармане, по ощущениям. Иначе бы не было вот этой даже несколько нарочитой бесцеремонности в заявлениях о том, что ещё не одобренные «источником власти» поправки уже работают, даже не дожидаясь ритуальной легитимизации.

Опять же, единственный прецедент подобного рода – это общероссийский плебисцит по «ельцинской» Конституции, совмещённый с выборами в законодательный орган страны, которого на момент голосования ещё не было в правовом поле, ибо предусмотрен он был только в новом Основном законе. А в действовавшем – легитимным был исключительно Верховный совет, за два месяца до того демонстративно и публично расстрелянный из танков.

В нынешнем году роль такой мощной встряски, переключившей страну из одной реальности в другую, стала эпидемия CoVID-19. Запуганное непреодолимой силой российское население в очередной раз покорно сдалось на милость победителя.

Вот только если стрельбу из пушки можно прекратить по команде, то пандемию, частью которой является российская вспышка смертоносной болезни, нет. Это означает, что у людей – как бы ни рисовала спад заболеваемости лукавая российская #статистика, – есть реальные причины опасаться личного появления на избирательном участке в день голосования. И прихода уполномоченных лиц с опечатанной урной – тоже. А если учесть, что основной вопрос этого нереферендума станет актуальным лишь через четыре года, без малого, то…

То возникает сам собой повод задуматься: к чему такая спешка?

«Соловьиный помёт» уверяет, что иначе, без социальных гарантий, предусмотренных поправками, никак не поднять благосостояние простого человека в России. «Соловьиная трель» намекает, что всё дело в нездоровье Сами-знаете-кого. И только устоявшаяся с годами привычка видеть во всём в первую очередь экономическую подоплёку наталкивает на, возможно, более правильный вывод.

Почти половина российских регионов встречают коронавирусный #кризис в экономике, имея близкие к нулю запасы собственных ресурсов на бюджетных счетах. У 43% субъектов Федерации «денежная подушка» покрывает меньше месяца бюджетных расходов, а у каждого седьмого её хватит меньше, чем на неделю. Потому что просели за некарантин доходы, формируемые в основном за счёт НДФЛ и налога на прибыль. Когда экономическая активность была искусственно парализована, у одних рухнули доходы, у других обвалилась выручка. И пошла цепная реакция.

То есть, у региональных бюджетов на выполнение социальных обязательств #денегнет уже сейчас, а к осени ситуация грозит стать и вовсе тупиковой. Отсюда и давай-давай плюс быстрей-быстрей. В конце концов цель оправдывает средства ©.

Но это означает, что и президент, и его администрация, и даже правительство реально видят надвигающийся кризис даже более разрушительным и затяжным, чем предсказывают сейчас экономисты. Которые и так перспективы российской экономики, пострадавшей от двойного шока, видят нерадостными на годы вперёд. На очень долгие годы.

То есть, нынешний аскетичный период с точки зрения будущего – ещё сытый. Как «золотые нулевые». Дальше будет только хуже. По всем статьям, и в экономике, и в политике, и даже в спорте.

Вы к такому развитию событий как-то сумели подготовиться?

А голосовать пойдёте?