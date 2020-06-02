Роспотребнадзор предостерег от мошенников в условиях коронавируса

02.06.2020, 7:53, Новости дня

Роспотребнадзор призвал россиян к бдительности, отметив, что злоумышленники могут использовать пандемию коронавируса для получения прибыли незаконными способами.

В частности, недобросовестные граждане и юридические лица предлагают на условиях предоплаты «уникальные» товары для борьбы с коронавирусом: особые фильтры, очистители воздуха, лекарства, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, распространенным способом мошенничества является предложение оплатить якобы выписанный штраф, провести «обязательный» платный анализ, сделать особый пропуск на передвижение или получить услуги по поиску работы.

В Роспотребнадзоре добавили, что некоторые мошенники пытаются проникнуть в квартиры под видом врача, социального работника или сотрудника компании, которая проводит дезинфекцию.

«В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует использовать официальные источники. Информация для потребителей размещена в специальном разделе на официальном сайте Роспотребнадзора. Также для граждан работает специальный портал, где размещены справочные материалы в сфере защиты прав потребителей», – отмечает ведомство.

Ранее пенсионерка из подмосковных Люберец стала жертвой мошенников, которые представились медработниками. Две женщины, одетые в белые халаты и маски, обманным путем выманили 265 тыс. рублей.