Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

02.06.2020, 7:48, Новости дня

Министерство обороны отобрало среди военнослужащих добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса, сообщили в военном ведомстве.

Там уточнили, что для проверки отечественной вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин. Все они прошли тестирование на коронавирус, передает РИА «Новости».

Заезд первой группы военных-добровольцев в медучреждение для обследования и подготовки к эксперименту по испытанию вакцины состоится 3 июня, добавили в Минобороны.

В понедельник министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в июне должны начаться клинические исследования первых вакцин от коронавируса компаний «Биокад» и «Генериум».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что вакцину удастся получить до второй волны распространения заболевания.