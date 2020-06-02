Минпросвещения объяснило смысл переноса проверочных работ

02.06.2020, 7:48, Новости дня

Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые были перенесены Минпросвещения на начало следующего учебного года, позволят выявить пробелы в знаниях школьников, которые могли быть вызваны переходом на дистанционное обучение, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы приняли решение, что итоговые контрольные для учащихся пройдут в начале следующего [учебного] года. Мы проведем срез знаний школьников <…> для того, чтобы выявить образовательные дефициты и максимально их компенсировать. И сегодня мы создаем целую программу по помощи школам, ученикам, родителям в начале следующего учебного года», – передает ТАСС заявление министра в интервью Софико Шеварднадзе для шоу «Просто о сложном», выходящем в «Яндекс.Эфире».

Он не согласился с тезисом, что пандемия и массовый переход на дистанционный формат обучения будут иметь глобальные последствия для детей.

«Я бы так не обобщал и не делал бы таких выводов. Потому что, с одной стороны, три месяца – это достаточный срок, но с другой – это небольшой срок для образования с учетом того, что все-таки учителя помогали ученикам, и образовательный процесс в той или иной степени был организован. Важно продиагностировать те проблемы возможные, которые появились, и вовремя им помочь», – сказал Кравцов.

Отвечая на вопрос о том, готовится ли Минпросвещения ко второй волне коронавируса осенью, Кравцов отметил, что «готовиться к ситуациям надо разным».

«Очень многое зависит от нас: насколько мы будем соблюдать правила, которые установлены сейчас», – отметил министр.

Напомним, 17 апреля Кравцов заявил, что Всероссийские проверочные работы переносятся на начало учебного года, на осень, за них не будут выставлять оценки.