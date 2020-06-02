«Хватит нас убивать, ешь богатых»

02.06.2020, 7:45, Разное

Как Америка бунтует против полицейского произвола.

25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) офицер полиции Дерек Шовен убил афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Шовен прижал шею Флойда коленом к земле и продолжал давить, не обращая внимания на реплики задержанного: «Я не могу дышать». 46-летний афроамериканец недавно потерял работу из-за пандемии COVID-19 и подозревался в попытке расплатиться поддельной 20-долларовой купюрой. Смерть Флойда спровоцировала новую волну протестов движения Black Lives Matter («Жизни черных тоже важны») сначала в Миннесоте, а затем и по всей стране. Демонстранты выходят на улицы в Нью-Йорке, в округе Колумбия, в Калифорнии и даже в тихих провинциях. Протест везде разный. Теперь в ход идут не только лозунги против расовой дискриминации, но и радикальные антикапиталистические вроде «Ешь богатых». Мирные демонстрации, сидячие акции, поджоги муниципальных зданий, стычки с полицией, введение нацгвардии, жестокость силовиков и вандализм — в галерее «Новой».

Горящий жилой комплекс, Миннеаполис, Миннесота, США. 27 мая 2020 года. Фото: TNS/Sipa USA/East News. «Хватит нас убивать». Вашингтон, округ Колумбия. США. 30 мая 2020 года. Фото: East News Протестующий на крыше поврежденного полицейского автомобиля. Манхэттен, Нью-Йорк, США. 30 мая 2020 г. Фото: Reuters Полиция стреляет перкуссионными зарядами, чтобы разогнать демонстрантов с Гранд-авеню в центре Лос-Анджелеса, Калифорния, США. 29 мая 2020 года. Фото: East News Вашингтон, округ Колумбия, США. 31 мая 2020 г. Фото: Reuters Протестующие блокируют улицы возле Центра правосудия в Портленде, США. 28 мая 2020 года. Фото: Sipa USA/East News Протестующие поджигают вход в полицейский участок. Миннеаполис , Миннесота, США, 28 мая 2020 г. Фото: Reuters Полицейские несут коллегу, получившую травмы в результате столкновения с демонстрантами. Бруклин, Нью-Йорк, США. 30 мая 2020 г. Фото: Reuters Люди поджигают предметы, похищенные из аптеки. Северная Каролина, США, 30 мая 2020 г. Фото: Reuters Протестующие сидят перед кордоном полиции. Северная Каролина, США. 31 мая 2020 г. Фото: Reuters Опустошение магазина. Манхэттен, Нью-Йорк, США. 1 июня 2020 г. Фото: Reuters «Ешь богатых». Мужчина стирает надпись на стене возле Белого дома в Вашингтоне, Колумбия, США. 31 мая 2020 г. Фото: ReutersСмотреть другие фотографии…