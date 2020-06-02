Экс-главу китайского госпредприятия экстрадировали из Швеции в США

02.06.2020, 7:30, Новости дня

Бывший руководитель государственного предприятия в Китае Цяо Цзяньцзюнь экстрадирован в США из Швеции, говорится в заявлении федеральной прокуратуры центрального округа штата Калифорния.

Как следует из документа, Цяо Цзяньцзюнь в 1998–2011 годах работал директором государственного сельскохозяйственного предприятия в провинции Хэнань (Центральный Китай), передает ТАСС.

По версии американской прокуратуры, Цяо Цзяньцзюнь легализовал в США незаконные доходы в размере нескольких миллионов долларов. На эти средства он якобы приобрел недвижимость в Калифорнии.

В заявлении утверждается, что Цяо Цзяньцзюнь предоставил властям США заведомо ложную информацию, когда запрашивал американскую визу. По данным Reuters, Цяо Цзяньцзюню также ранее были предъявлены обвинения в Китае.

По данным прокуратуры, будучи директором зернохранилища в городе Чжоукоу в китайской провинция Хэнань с 1998 по 2011 год, Цяо отмывал миллионы долларов доходов, связанных с мошенническими операциями через банки в Китае, Гонконге и Сингапуре.

В обвинительном заключении говорится, что Цяо затем использовал украденные средства, среди прочего, для покупки двух объектов недвижимости в Монтерей-парке, передает РИА «Новости».

В свою очередь бывшая жена Цяо признала себя виновной в том, что для получения иммиграционной визы в США называла себя действительной супругой.

В прокуратуре отмечают, что Цяо грозит 20 лет по обвинению в заговоре с целью отмывания денег и 10 лет по каждому пункту обвинения в совершении финансовых операций с преступным имуществом.

В 2018 году финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере полицией Канады по запросу США.

Китайские власти заявили Канаде решительный протест в связи с решением министерства юстиции этой страны об экстрадиции Ваньчжоу в США. Пекин подчеркнул, что претензии к финдиректору Huawei обусловлены политическими мотивами. Китайская сторона потребовала немедленно освободить Ваньчжоу.

Финдиректор подала в суд на федеральное правительство Канады, агентство пограничных служб (CBSA) и королевскую канадскую конную полицию, заявив о нарушении ее конституционных прав.