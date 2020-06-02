Опубликованы данные о смертях от коронавируса в Москве на 2 июня

02.06.2020, 7:21, Разное

Столичные власти опубликовали новые данные о погибших от коронавируса к утру 2 июня. В московском оперштабе по коронавирусу сообщили: от COVID-19 за сутки скончался еще 71 человек.

Общее количество смертей от коронавируса за время пандемии в городе перевалило за отметку в 2,6 тысячи. У всех была подтверждена пневмония, а специальный тест выявил заражение коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в столице уже начали смягчать ограничительные меры. Режим самоизоляции сохраняется до 14 июня, но москвичам разрешили совершать прогулки строго по определенным дням и даже заниматься спортом на улице ранним утром, но все это нужно делать, строго соблюдая меры безопасности.