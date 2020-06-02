Американские тюрьмы закрылись из-за беспорядков в стране

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02.06.2020, 7:16, Новости дня

Федеральные тюрьмы США закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками, которые начались в стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, информирует издание Government Executive со ссылкой на письмо Бюро тюрем США.

Бюро состоит из 122 учреждений по всей стране, в которых содержатся под стражей около 165,5 тыс. заключенных и работают почти 37 тыс. человек.

«Бюро тюрем ввело национальный локдаун в 16.00 (23.00 мск) по местному времени из-за продолжающихся волнений и беспорядков по всей стране», – передает РИА «Новости» сообщение бюро.

Отмечается, что это было сделано для обеспечения безопасности до тех пор, пока не утихнут волнения.

 

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

В понедельник по итогам совещания президента США Дональда Трампа с руководством минобороны и минюста страны принято решение направить дополнительные силы на подавление беспорядков.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США.



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