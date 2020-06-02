В Кремле заявили об отсутствии динамики в отношениях с Зеленским

02.06.2020, 7:10, Новости дня

В Кремле не видят положительной динамики в отношениях с Украиной и Грузией на высшем уровне. Об этом в эфире телеканала “Россия 24” сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, с чем связано отсутствие приглашения президенту Владимиру Зеленскому на парад Победы в Москве, он напомнил, что Путин направил поздравления с 9 Мая украинскому и грузинскому народам.

“Что касается руководства этих стран, мы видим, что, к сожалению, пока, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне. Эта динамика в первую очередь зависит от того, насколько главы государств выполняют свои обещания и взятые на себя обязательства”, – заявил Песков.

Зеленский вступил в должность президента Украины в мае 2019 года. Установление мира в Украине он называл целью своей работы. Единственная его встреча с Путиным состоялась 9 декабря 2019 года в Париже в рамках нормандского саммита, который касался урегулирования ситуации на Донбассе.