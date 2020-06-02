На Донбассе второй день подряд фикисируется снижение числа обстрелов боевиками позиций украинских военных

02.06.2020, 7:10, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем, а также применили беспилотный летательный аппарат.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики обстреливали позиции сил ООС неподалеку Гнутово. “Сначала, у этого населенного пункта, противник применил гранатометы различных систем, а затем использовал БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17”, – напомнили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” оккупанты вели огонь по украинским позициям на подступах к Попасной.

По данным разведки, за минувшие сутки были ранены двое боевиков.

С начала новых суток российские вооруженные формирования обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты ООС неподалеку Майорска. Без потерь с украинской стороны.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.