Безработица заставила испанцев выйти на антиамериканские митинги

02.06.2020, 7:03, Новости дня

Антиамериканские протесты вспыхнули в Испании. Но ничего общего с событиями в США они не имеют. Одну из крупнейших фабрик страны, которая работала даже в самый пик эпидемии, американские бизнесмены решили закрыть. Безработица в стране растет небывалыми темпами.

Антиамериканский протест в испанской Галисии ничего общего с нынешними протестами в США не имеет. Тысячи работников завода по производству алюминия выходят на митинг в голливудском стиле. Жгут покрышки, ростовые куклы, и требуют, чтобы их фабрику американские владельцы не закрывали.

"Мы работали даже во время карантина, а теперь нас закрывают. Мы требуем вмешательства правительства”, — говорит представитель профсоюза рабочих фабрики Хосе Антонио Сан.

Рост числа безработных достиг миллиона за последние два месяца. Многие в этом списке трудились в сфере туризма официантом или горничной. В масштабах страны это десятки тысячи человек. Сегодня, оставшись без работы, приходят за гуманитарной помощью. Общины и приходы раздают, что могут.

"Мой муж заболел коронавирусом и скончался от этого. Теперь у меня дела идут не очень хорошо. Но нужно быть сильными и продолжать бороться", — говорит оставшаяся без работы горничная Мария Исабель Санчес.

Отстоять несколько часов в очереди, чтобы получить помощь – для многих, если не всех, такое впервые в жизни. Еще недавно они не относились ни к бедным, ни к нуждающимися слоям общества.

Пока одни нуждаются в элементарном, другие устраивают вечеринки во время беды. Полиция установила точный круг всех гостей поздника в испанской Кордобе, где побывал бельгийский принц, у которого обнаружен коронавирус. Минздрав даже подумал вернуть город обратно в предыдущую фазу послаблений. Но местные чиновники уверяют: виновных нашли и накажут

"Сейчас, когда мы побеждаем пандемию, мы должны действовать с большей ответственностью. В это время мы не можем встречаться группами по 40 или 50 человек на домашней вечеринке, потому что если есть зараженный человек, то он может заразить и остальных", — говорит президент регионального правительства Андалусии Хуан Мануэль Морено.

Официально границы между странами до этого момента были закрыты. Попал ли принц из Брюсселя в Испанию легально — все еще вопрос. Ведь даже учитывая инициативу Бельгии по открытию своих границ с Францией и Нидерландами, что-то пошло не так. Принимать заезжих гостей, пусть и с приграничной территории, официальный Париж не спешит. На границе желающих отправиться по магазинам или навестить родственников могут отправить назад.

Несогласованность все еще остается. Общего плана ни по открытию границ, ни по перемещению граждан нет. Санитарный протокол остается важным, но планы властей даже отдельной страны могут быть решающими.

Италия, которая пострадала в Европе больше всего от коронавируса, раньше всех планирует принимать зарубежных туристов. Сегодня открывается знаменитый Колизей. Конечно, с обязательными нормами безопасности .

"Мы вновь открываем этот символ — символ Рима, символ Италии. Это знак надежды и знак того, что мы вновь и вновь возвращаемся к позитивному пути", — говорит директор археологического парка "Колизей" Альфонсина Руссо.

Возобновить работу объектов культурного наследия планируют и в Испании. Одним из первых заработал театр на Канарских островах. Правда, при минимальном количестве зрителей. Многие в закрытые пространства идти не спешат.

"Самое главное — это ощущение, особенно из-за желания играть снова, но правда, есть немного странное чувство по поводу количества людей, приходящих сюда", — говорит музыкант Юл Баллестерос.

Пока никто даже не знает, как будут выглядеть концерты и спектакли в эпоху "после карантина". Безопасное расстояние и ответственное поведение в теории, на практике могут оказаться полупустые залы.

Во время изоляции десятки тысяч людей привыкли к онлайн-концертам, цифровым экскурсиям, часто бесплатным. Но ни одно виртуальное событие полностью вряд ли заменит эмоции от реального. 1 июля главный Королевский театр страны в Мадриде должен открыться постановкой "Травиаты". Желающих попасть уже больше, чем мест в зале.